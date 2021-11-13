В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

У российской «Луны-25» выявили неисправность

Lenta.ruиещё 2
49 минут назад

В одном из приборов российской межпланетной станции «Луна-25», которую планируется запустить к естественному спутнику Земли в 2022 году, выявили неисправность, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос».

У российской «Луны-25» выявили неисправность
Фото: Роскосмос, DepositphotosРоскосмос, Depositphotos

Неполадки обнаружены в доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСД-ЛР), предназначенном для обеспечения мягкой посадки станции.

«С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года», — заявили в госкорпорации.

В ноябре заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак сказал, что запуск в 2022 году станции «Луна-25» поможет России вырваться вперед в «лунной гонке».

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Наука и техника,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители