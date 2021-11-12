В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Google нашел способ спасти планету

Lenta.ru
20 минут назад

Компания Google анонсировала версию облачной платформы Earth Engine для коммерческого использования. Сервис предоставляет спутниковые снимки Земли с открытым исходным кодом и программным обеспечением для анализа данных, что позволит крупным компаниям отслеживать экологичность их цепочки поставок и вносить свой вклад в борьбу с изменениями климата, сообщает Bloomberg.

Google нашел способ спасти планету
Фото: ReutersReuters

Демо-версия платформы стала доступна для частных пользователей на Google Cloud. По данным Bloomberg, ее уже используют страховая компания Swiss Re и промышленный гигант Unilever, который таким способом контролирует 17 миллионов гектаров ферм, чтобы убедиться, что пальмовое масло для изготовления его продукции не получено в результате незаконной вырубки тропического леса.

Подразделение Google Earth Engine на протяжении нескольких лет бесплатно сотрудничает с некоммерческими природоохранными и общественными организациями. В коллекцию сервиса ежедневно поступает около 20 тысяч файлов, среди которых есть не только спутниковые снимки местности, но и информация о составе почвы и водяных испарениях. Штат ученых проекта, включающий профессиональных геологов и гидрологов, обрабатывает массивы данных и создает интерактивные карты изменений природы, которые помогают находить проблемные зоны и спасать планету. Собранные сведения позволяют экологическим организациям отслеживать вырубку леса, состояние водных ресурсов и ареалов обитания исчезающих видов практически в режиме реального времени.

«Мы хотим ускорить внедрение инноваций, которые мы видели в научном сообществе и НКО, и сделать их достоянием общественности и пользователей из частного сектора», — сказала директор и инженер-основатель Google Earth Engine Ребекка Мур.

Вице-президент компании спутниковых технологий Umbra Джо Моррисон, который ведет информационный бюллетень об отрасли, назвал Earth Engine самым важным вкладом в науку о климате за 50 лет.

Google разрабатывает и другие проекты по сохранению окружающей среды и противодействию глобальному потеплению. Облачная служба Cloud помогает компаниям отслеживать и сокращать выбросы углерода, а сервис Google Maps подсказывает автомобилистам маршруты с наименьшим уровнем выбросов углекислого газа.
Наука и техника,Google,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители