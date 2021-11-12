Учёные создали ячмень-мутант для улучшения пива

После неожиданного периода дождей, перед началом сбора урожая, фермер может столкнуться с непредсказуемой проблемой несвоевременного прорастания ячменя. Учёные нашли способ решить эту проблему.

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Чтобы получить идеальный ячмень, учёные использовали технологию редактирования геномов CRISPR/Cas9. Авторы новой научной работы пояснили, что осознали необходимость стратегического управления посевами.

Учёные генетически модифицировали образцы ячменя Golden Promise так, чтобы они были либо одиночными мутантами, либо двойными мутантами. Затем они изучили, как прорастают мутанты и немутанты.

Все мутанты показали замедленное прорастание. Прорастанию способствовала обработка перекисью водорода. Кроме того, все мутанты продемонстрировали накопление абсцизовой кислоты.