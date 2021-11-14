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Гинцбург рассказал об условиях ревакцинации «Спутником Лайт»

RT на русскомиещё 4
21 минуту назад

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться антикоронавирусным перпаратом «Спутник Лайт» в условиях штамма «дельта» необходимо раз в шесть месяцев.

Гинцбург рассказал об условиях ревакцинации «Спутником Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться», — цитирует РИА Новости его заявление.

Гинцбург выразил солидарность с данными рекомендациями.

По его словам, на любой антиген спустя полгода показатель антител снижается, если регулярно не сталкиваться с чужеродным антигеном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что привился вакциной «Спутник Лайт».

Наука и техника,Александр Гинцбург,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,РИА Новости,
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