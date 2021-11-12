Модифицированный iPhone X продали за $86 тыс.

Модифицированный iPhone X с портом USB-C вместо порта Lightning был продан на электронных торгах eBay за 86 001 доллар. Телефон, созданный студентом факультета робототехники одного из американских университетов Кенном Пиллонелем, может использовать физический разъем как для зарядки, так и для передачи данных.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аукцион, который продолжался 10 дней, начался с одного доллара, но по мере того, как потенциальные покупатели сделали 116 заявок, это число быстро в десятки тысяч раз, отмечает издание IGN. В какой-то момент в последний день торгов анонимный покупатель сделал ставку на сумму около 100 000 долларов, однако отозвал его. Выигрышная ставка составила 86 001 доллар, что на один доллар превысило предложение предыдущего участника всего за несколько минут до окончания аукциона.