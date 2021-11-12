Илон Маск переизобрёл спутниковые тарелки

Компания SpaceX представила второе поколение тарелки для приёма сигнала спутникового интернета Starlink. Создатели отметили, что она более компактная и лёгкая по сравнению с оригинальной моделью. При этом компания отошла от стандартного круглого формата и сделала приёмник прямоугольным — 50 х 30 см. В SpaceX заявили, что устройство сможет работать при температуре от –30 до +50 ℃.

Фото: Twitter Twitter

«Пользователи могут ожидать, что скорость загрузки составит от 100 Мбит/с до 200 Мбит/с, а задержка в большинстве мест составит всего 20 мс», — говорится на официальном сайте Starlink.

В компании добавили, что Starlink подходит для регионов, где подключение было ненадёжным или полностью недоступным. Люди по всему миру смогут использовать Starlink для получения доступа к образованию, медицинским услугам и даже коммуникационной поддержке во время стихийных бедствий.

В комплекте с новой тарелкой идёт WiFi-роутер на 5 ГГц, который поддерживает три канала для одновременного трафика. При этом у второго поколения спутниковой тарелки Starlink нет встроенного разъёма LAN. Для новой версии компания предлагает приобрести специальный адаптер через её официальный онлайн-магазин.

Летом 2021 года Маск сообщил, что интернетом от Starlink пользуются жители США, Канады, Британии, Германии, Австрии и других стран Европы.