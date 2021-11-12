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Илон Маск переизобрёл спутниковые тарелки

Секрет Фирмыиещё 1
26 минут назад

Компания SpaceX представила второе поколение тарелки для приёма сигнала спутникового интернета Starlink. Создатели отметили, что она более компактная и лёгкая по сравнению с оригинальной моделью. При этом компания отошла от стандартного круглого формата и сделала приёмник прямоугольным — 50 х 30 см. В SpaceX заявили, что устройство сможет работать при температуре от –30 до +50 ℃.

Илон Маск переизобрёл спутниковые тарелки
Фото: TwitterTwitter

«Пользователи могут ожидать, что скорость загрузки составит от 100 Мбит/с до 200 Мбит/с, а задержка в большинстве мест составит всего 20 мс», — говорится на официальном сайте Starlink.

В компании добавили, что Starlink подходит для регионов, где подключение было ненадёжным или полностью недоступным. Люди по всему миру смогут использовать Starlink для получения доступа к образованию, медицинским услугам и даже коммуникационной поддержке во время стихийных бедствий.

В комплекте с новой тарелкой идёт WiFi-роутер на 5 ГГц, который поддерживает три канала для одновременного трафика. При этом у второго поколения спутниковой тарелки Starlink нет встроенного разъёма LAN. Для новой версии компания предлагает приобрести специальный адаптер через её официальный онлайн-магазин.

Летом 2021 года Маск сообщил, что интернетом от Starlink пользуются жители США, Канады, Британии, Германии, Австрии и других стран Европы.

В сентябре SpaceX отправила на орбиту полсотни интернет-спутников и объявила, что орбитальная группировка SpaceX состоит из 1789 космических аппаратов для развёртывания глобальной сети интернет-покрытия. В планах компании — оборудовать орбиту почти 30 000 спутников, чтобы покрыть всю планету спутниковым интернетом.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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