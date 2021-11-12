Стыковку корабля Crew Dragon с МКС показали на видео

Crew Dragon доставил на МКС трех американских астронавтов и одного астронавта Европейского космического агентства . Планируется, что они пробудут на орбите примерно шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС пролетит фрагмент космического аппарата Fengyun-1C, который был сбит Китаем в 2007 году во время испытания противоспутникового оружия.