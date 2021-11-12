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Стыковку корабля Crew Dragon с МКС показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Космический корабль Crew Dragon копании Space-X успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Соответствующие кадры публикует российское видеоагентство Ruptly.

Crew Dragon доставил на МКС трех американских астронавтов и одного астронавта Европейского космического агентства. Планируется, что они пробудут на орбите примерно шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС пролетит фрагмент космического аппарата Fengyun-1C, который был сбит Китаем в 2007 году во время испытания противоспутникового оружия.

Наука и техника,Видео,Европейское космическое агентство,
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