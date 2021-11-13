Антарктический пингвин доплыл до Новой Зеландии

Пингвин из Антарктики преодолел 3000 км и попал в Новую Зеландию

Фото: Department of Conservation New Zealand/Reuters Department of Conservation New Zealand/Reuters

В Новой Зеландии жители обнаружили пингвина Адели, который приплыл из Антарктики, преодолев более 3000 км. Это всего третий подобный известный случай. Хотя пингвин был истощен, в целом он чувствовал себя неплохо. Ветеринары обследовали его, накормили и выпустили в бухте. Специалисты полагают, на такое путешествие птицу толкнула нехватка еды из-за изменения климата: вода в Антарктике стала слишком теплой, и рыба ушла ниже, куда пингвинам уже не достать.

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Жители Бердлингс Флэт, небольшого поселения на острове Южный Новой Зеландии, обратили внимание на пингвина, внезапно появившегося на берегу моря. Птица не заходила в воду и рисковала стать легкой добычей для собак, так что жители позвонили в компанию Christchurch Penguin Rehabilitation, которая занимается реабилитацией пингвинов.

Прогуливавшийся по побережью с женой Гарри Сингх, заметив пингвина, сначала не понял, что перед ним настоящая птица.

«Я подумал, что это мягкая игрушка, но потом пингвин вдруг пошевелил головой, и до меня дошло, что он настоящий, — рассказал Сингх изданию «Би-би-си». — Он не двигался в течение часа и выглядел измученным. Мы не хотели, чтобы он оказался в желудке собаки или кошки».

Сотрудник компании Томас Страке приехал вместе с ветеринаром и был потрясен, обнаружив разгуливающего по побережью пингвина Адели.

Пингвины Адели — один из самых распространенных видов пингвинов. Они обитают на побережье Антарктиды и близлежащих островах — а значит, птица преодолела более 3000 км, чтобы попасть в Новую Зеландию.

«Пингвин был немного голоден и сильно обезвожен, но на самом деле ему было не так уж плохо, — говорит Страке. — Так что мы дали ему немного жидкости и молотой рыбы».

Когда пингвин, которого местные жители прозвали Пингу, восстановил силы, Страке попытался договориться с министерством охраны природы о перевозке пингвина на самолете, но получил отказ. Пингвина в итоге выпустили в бухте на новозеландском полуострове Бэнкс, где нет собак.

Это третий известный случай, когда пингвину Адели удалось добраться до Новой Зеландии. Подобные события — следствие проблем, с которыми сталкиваются пингвины из-за изменений климата, поясняет Страке. Вода становится теплее, и рыба уходит глубже, где еще достаточно прохладно. Пингвинам становится сложнее до нее добраться, конкуренция за пищу усиливается.

Желтоглазые пингвины в Новой Зеландии тоже страдают от этих изменений. В реабилитационный центр поступает все больше птиц, истощенных голоданием, говорит Страке.

Появление Пингу — «суперредкое явление», сообщает профессор зоологии Университета Отаго Филип Седдон. Он полагает, это была молодая птица, которая заплыла слишком далеко и попала в течение, которое и вынесло Пингу в воды Новой Зеландии.

Хотя популяция пингвинов Адели в настоящее время выглядит стабильной — увеличивается в некоторых районах и уменьшается в других — существует множество возможных угроз для их будущего, а изменения в поведении пингвинов могут быть первыми звоночками о кризисе морской экосистемы, считает Седдон.

«Все виды пингвинов подобны морским часовым, — говорит он. — Когда дела у них идут плохо, они подают нам ранний сигнал — как канарейки в угольных шахтах — ранний сигнал о том, что дела обстоят не очень хорошо».

По появлению одного пингвина, впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит, отмечает Седдон.

«Я думаю, если бы пингвины Адели приплывали каждый год, мы бы поняли, что в океане что-то изменилось, и нам нужно разобраться, что, — говорит он. — Дальнейшие исследования позволят нам лучше понять, куда направляются пингвины, что они делают, каковы тенденции популяции — они расскажут нам кое-что о здоровье этой морской экосистемы в целом».

Пингвины Адели часто путешествуют на дальние расстояния в периоды, когда не размножаются, отмечает эколог Дэвид Эйнли. Но появление пингвина в Новой Зеландии необычно из-за того, что это маленькое островное государство.

«Скорее всего, многие уплывают из Антарктиды, но не добираются до цивилизации», — говорит он.

Впервые пингвина Адели в Новой Зеландии обнаружили в 1962 году, но он был уже мертв. В 1993 году живой пингвин выбрался на берег в паре сотен километров от того места, где это сделал Пингу.