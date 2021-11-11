Потенциально опасный астероид обнаружили летящим к Земле

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей», — уточняется в сообщении института.

В четверг, 11 ноября, астероид пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли и виден как слабый объект 20-й звездной величины.

8 ноября издание Daily Record со ссылкой на данные НАСА сообщило, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре. Длина объекта под названием 4660 Nereus составляет 330 метров. Небесное тело максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров.