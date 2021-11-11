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Названы лучшие изобретения 2021 года

Lenta.ru
1 час назад

Безопасный поисковик, очки виртуальной реальности и складной телефон Samsung были названы лучшими изобретениями 2021 года. Соответствующий топ доступен на сайте журнала Time.

Названы лучшие изобретения 2021 года
Фото: Paper Shoot CameraPaper Shoot Camera

В ежегодном списке издания присутствуют несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений, которые были отобраны по категориям. Так, в раздел «Приложения и софт» авторы журнала добавили безопасный поисковик без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial, интерактивную карту MTA Live Subway Map. В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2, а также режим дополненной реальности Google Maps.

Среди потребительской электроники лучшими гаджетами оказались фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульный ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI, смарт-очки JLab JBuds Frames. В списке лучших изобретений в сфере здравоохранения журналисты перечислили вакцины от COVID-19 и малярии.

Также в различных категориях были выбраны трехмерная фоторамка Looking Glass Portrait, робот-пылесос Roborock S7, процессор Apple M1 Pro, телевизоры LG G-серии, футуристичные кроссовки от Adidas и Nike.

В ноябре 2020 года Time также называл лучшие изобретения года. В список попали игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X, телевизор Samsung Sero, облачный сервис видеоигр Nvidia GeForce Now, складной смартфон Microsoft Surface Duo, прочие гаджеты и технологии.

Наука и техника,Qualcomm,АК S7,Google,Журнал Time,
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