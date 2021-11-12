Найдены виновники падения китайских династий

Международная команда исследователей показала, что падению большинства императорских династий в Китае за две тысячи лет поспособствовали резкие изменения климата, вызванные извержениями вулканов. Свои выводы о виновниках падения китайских династий исследователи изложили в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые из Тринити-колледжа и Чжэцзянского университета совместно с коллегами из Германии и США собрали и проанализировали данные летописей о падениях китайских династий за прошедшие две тысячи лет. Затем они сопоставили их с датами 156 извержений вулканов с 1 по 1915 годы, полученными на основе анализа содержания сульфатов в ледяных кернах. Выяснилось, что падению 62 из 68 династий предшествовало хотя бы одно извержение вулкана.