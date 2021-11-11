Россиян предупредили об опасности, таящейся в старых телефонах

Эксперт Роскачества предупредил об опасности взрыва старых смартфонов из-за выработавшей ресурс батареи.

Батареи в телефонах подвержены деградации, срок их службы ограничен. Об этом рассказал «Радио Sputnik» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, выработавшая ресурс батарея может вздуться, а эффект от вздутия распространиться на заднюю крышку или экран - в зависимости от конструкции смартфона.

«Пользоваться таким телефоном не рекомендуется. Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», - предупредил Кузьменко.