В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Россиян предупредили об опасности, таящейся в старых телефонах

Вероника Полынина
53 минуты назад

Эксперт Роскачества предупредил об опасности взрыва старых смартфонов из-за выработавшей ресурс батареи.

Россиян предупредили об опасности, таящейся в старых телефонах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Батареи в телефонах подвержены деградации, срок их службы ограничен. Об этом рассказал «Радио Sputnik» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Названы самые мощные смартфоны

По его словам, выработавшая ресурс батарея может вздуться, а эффект от вздутия распространиться на заднюю крышку или экран - в зависимости от конструкции смартфона.

«Пользоваться таким телефоном не рекомендуется. Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», - предупредил Кузьменко.

Он также сообщил, что в течение первого года эксплуатации батарея смартфона теряет около 20% емкости. По мере деградации химического элемента смартфон придется подключать к зарядке все чаще и чаще.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители