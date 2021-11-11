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Скорость вращения Земли с прошлого года снизилась

Gismeteo
20 минут назад

Международная служба IERS, фиксирующая скорость вращения нашей планеты, сообщила, что Земля несколько замедлилась с июля текущего года, после того как в 2020-м, наоборот, наблюдалось ее ускорение.

Скорость вращения Земли снизилась
Фото: Public domainPublic domain

Количество секунд в течение земных суток составляет 86,4 тысячи, так гласит теория. Но в действительности эта цифра претерпевает колебания как в меньшую, так и в большую сторону. Показатель зависит от движений атмосферы и ядра, приливно-отливной динамики океанов, таяния ледовых массивов и т.д. Подземные толчки и смена погодных условий также влияют на скорость вращения.

Последнюю измеряют с опорой на радиотелескопы и лазерные приборы. Наиболее точным инструментом измерения времени являются атомные часы.

Наиболее коротким днем в минувшем году стал день 19 июля, когда сутки завершились на 1,46 мс раньше среднего теоретического значения. Причины ускорения не ясны.

Зато в этом году с середины лета Земля замедлилась. Согласно измерениям, сутки в среднем стали занимать на половину миллисекунды более стандарта.

Специалисты IERS корректируют этот стандарт, учитывая реальное вращение планеты. К примеру, в последний день декабря в 2016 году добавили секунду.

Невзирая на периодические ускорения, сутки в целом становятся постепенно все дольше. Возможно, причиной этому «приливное торможение», вызываемое солнечной и лунной гравитацией.

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