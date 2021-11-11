Российский космический аппарат выполнит «мусорную миссию»

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» планируют отстыковать от Международной космической станции 25 ноября, после чего он вернется на Землю и будет затоплен.

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Корабль выполнит при этом «мусорную миссию»: на борту грузовика отправят на родную планету больше 1000 кг отходов и списанной аппаратуры. Такое известие пришло от члена российской команды космонавтов Петра Дуброва.

Он упомянул, в числе мусора, и о стыковочном агрегате. Последний использовался модулем «Наука».

Этот механизм выполнил свою функцию только однажды, когда многоцелевой модуль присоединяли к МКС, однако сделал это безупречно.