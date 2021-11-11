Российский космический аппарат выполнит «мусорную миссию»

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» планируют отстыковать от Международной космической станции 25 ноября, после чего он вернется на Землю и будет затоплен.
Корабль выполнит при этом «мусорную миссию»: на борту грузовика отправят на родную планету больше 1000 кг отходов и списанной аппаратуры. Такое известие пришло от члена российской команды космонавтов Петра Дуброва.
Он упомянул, в числе мусора, и о стыковочном агрегате. Последний использовался модулем «Наука».
Этот механизм выполнил свою функцию только однажды, когда многоцелевой модуль присоединяли к МКС, однако сделал это безупречно.
Подобными устройствами оснащены «Союзы» и «Прогрессы», а также подготавливаемый к запуску узловой модуль «Причал».«Прогресс МС-17» запустили к МКС с Байконура в июне этого года.