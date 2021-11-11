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Иммунолог развеял мифы об элитности «КовиВака»

News.ru
39 минут назад

«КовиВак» слабее «Спутника V», однако он вызывает меньше побочных эффектов. Слухи о его элитности пошли, скорее всего, из-за того, что чумаковская вакцина в дефиците, предположил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Царьградом».

Развеян главный миг о вакцине «КовиВак»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

«КовиВак» — это более стандартная платформа, там нет ГМО, по сути, берётся коронавирус, он ослабляется, «убивается», то есть инактивируется нужным образом, и, соответственно, это более-менее стандартный тип вакцины, то есть пугает людей меньше. Такие вакцины существовали до этого, то есть ничего особенного тут нет, — пояснил Крючков.

Иммунолог сделал особый акцент на том, что «КовиВак» менее иммуногенный и эффективный, чем «Спутник V», однако он «мягче» и провоцирует меньше побочных эффектов. Крючков предположил, что слухи об «элитности» вакцины вызваны особенностями психологии людей: «КовиВак» в дефиците, поэтому россияне думают, что прививка хорошая.

Они же не думают о том, что там производственных мощностей гораздо меньше, чем даже у «Спутника», у которого тоже не фонтан, что называется. И возникает дефицит, люди думают, что дефицит из-за того, что она очень востребованная, — резюмировал он.

Ранее заместитель директора центра имени Чумакова объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком». По его словам, они относятся к разным типам вакцин.

Наука и техника,Николай Крючков,Царьград ТВ,
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