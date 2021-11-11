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YouTube перестал показывать дизлайки. Но их всё равно можно ставить

Секрет Фирмы
2 часа назад

YouTube с 10 ноября начал постепенно скрывать счётчик дизлайков под видеозаписями. Как сказано в блоге видеохостинга, теперь количество отрицательных оценок будут видеть только владельцы роликов. При этом пользователи по-прежнему смогут ставить дизлайки — сама кнопка сохранилась. Так YouTube пытается защитить блогеров и других авторов видео от преследований в Сети.

YouTube перестал показывать дизлайки
Фото: ReutersReuters

«В YouTube счётчик дизлайков станет конфиденциальным, но кнопка с дизлайком останется», — сообщили в пресс-службе платформы.

В компании полагают, что отсутствие кнопки уберёт мотивацию массово заминусовывать некоторые видео. Нововведение в том числе призвано защитить начинающих блогеров, которые часто «несправедливо подвергаются» атакам.

Ранее платформа провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, что отсутствие счётчика дизлайков снижает количество отрицательных оценок. Кнопку решили убрать, несмотря на то что многие пользователи ориентировались на число дизлайков, чтобы понять, смотреть ли им видео. Сейчас счётчик дизлайков в российском YouTube остаётся доступным.

О желании скрыть дизлайки YouTube сообщал в марте. Тогда предполагалось, что авторы роликов смогут сами решать, скрывать или нет количество отрицательных оценок.

В июле Twitter в тестовом режиме добавил возможность ставить дизлайки под записями — такая функция появилась у некоторых пользователей приложения на iOS. Дизлайки должны быть видны только тем, кто их ставит.

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