В РФ создадут еще одно лекарство против COVID-19

Российские ученые разрабатывают лекарства для подавления размножения вируса COVID-19. Однако результат разработок и клинических испытаний будет позже, чем у препарата на основе антител. Об этом сообщил Александр Гинцбург, директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишут РИА Новости.

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По его словам, врачи разрабатывают препараты, которые будут способны целенаправленно подавлять размножение коронавирусной инфекции. Врач отметил, что результаты этой разработки не могут быть представлены в течение нескольких месяцев, потому что создание подобного препарата требует гораздо больше времени.

Гинцбург сообщил, что уже существующие лекарства тоже подавляют размножение вируса, но справляются с этим не настолько хорошо. Новые препараты будут помогать в лечении даже тяжело больных людей.

Ранее Александр Гинцбург заявил о разработке российского препарата из антител. Он сообщил, что клинические испытания начнутся в 2022 году и продлятся около трех-четырех месяцев.