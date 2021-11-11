COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?

Вирус COVID-19 может превратить здорового человека с нормальным давлением в пациента с гипертонией. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кардиолог и доктор медицинских наук Заурбек Шугушев.

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По его словам, значительное изменение показателей артериального давления — одно из проявлений постковидного синдрома. Одной из причин такой реакции организма может быть воздействие COVID-19 на нервную систему.

Шугушев рассказал, что у людей с повышенным давлением при выписке из COVID-стационара оказывалась «чуть ли не гипотония». Происходило и наоборот — низкое давление переходило в неконтролируемо высокое. Врач отметил, что риск развития гипертонии по этой причине увеличивается.

Шугушев пояснил, что артериальное давление также называют «немой убийца». Если человек, который всегда ходил с давлением 140, при постковидных изменениях начинает ходить с давлением 160-180, он переходит в категорию злостных гипертоников.

Высокое артериальное давление может привести к дисфункции эндотелия — слоя клеток на внутренней стороне поверхности кровеносных сосудов. После COVID-19 этот процесс многократно ускоряется: теперь он занимает недели, хотя раньше требовался срок в пару лет. Риск инфаркта или инсульт многократно возрастает.