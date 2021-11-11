Минздрав Канады предупредил о тромбах после прививок Janssen и AstraZeneca

"Ведомство обновляет характеристику вакцины Janssen от COVID-19, чтобы предоставить дополнительную информацию об очень редком риске заболевания ИТП, аутоиммунных нарушениях и редких случаях венозного тромбоэмболизма после вакцинации, - говорится в заявлении. - Минздрав Канады также обновляет формуляр вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) от COVID-19, чтобы предоставить дополнительную информацию об очень редком риске тромбоцитопении, в том числе ИТП, после вакцинации".