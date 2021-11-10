У космонавтов на МКС пропали инструменты

Космонавт Антон Шкаплеров обратился к наземным специалистам с просьбой привезти на МКС шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12 мм. По его словам, те, что были на станции потерялись, сообщает «РИА Новости».
«Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12… пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук 10 на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю — нигде нет», — цитирует агентство диалог Шкаплерова со специалистом подмосковного Центра управления полетами.
Космонавт также попросил отправить на станцию «штук по пять» насадок на 8 и на 12 мм.
Однако это не единственная проблема сейчас на МКС — к станции летит космический мусор. Избежать столкновения поможет смена орбиты.
«В среду, 10 ноября, в 23:15 по московскому времени будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей составит 361 секунду», — отметили в пресс-службе Роскосмоса.
На данный момент на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. В скором времени к ним присоединится экипаж миссии Crew-3: астронавты Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер.