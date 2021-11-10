У космонавтов на МКС пропали инструменты

«Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12… пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук 10 на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю — нигде нет», — цитирует агентство диалог Шкаплерова со специалистом подмосковного Центра управления полетами.