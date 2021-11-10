YouTube скроет дизлайки под видео

YouTube перестанет показывать дизлайки под всеми видео. Их сможет увидеть только автор видео. Об этом говорится в заявлении пресс-службы сервиса.

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«Мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube, но кнопка «не нравится» никуда не денется. Это изменение начнет постепенно внедряться с сегодняшнего дня», – говорится в сообщении.

Компания считает, что это поможет авторов роликов избавиться от массового хейта, улучшит их психологическое состояние. Также нововведение будет способствовать «уважительному взаимодействию на сайте». Количество негативных отзывов сможет увидеть только владелец канала.

YouTube настаивает, что это поможет маленьким каналам не бояться негатива.