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YouTube скроет дизлайки под видео: спасение от массового хейта

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад

YouTube перестанет показывать дизлайки под всеми видео. Их сможет увидеть только автор видео. Об этом говорится в заявлении пресс-службы сервиса.

YouTube скроет дизлайки под видео
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Мы делаем подсчет дизлайков приватным на YouTube, но кнопка «не нравится» никуда не денется. Это изменение начнет постепенно внедряться с сегодняшнего дня», – говорится в сообщении.

Компания считает, что это поможет авторов роликов избавиться от массового хейта, улучшит их психологическое состояние. Также нововведение будет способствовать «уважительному взаимодействию на сайте». Количество негативных отзывов сможет увидеть только владелец канала.

YouTube настаивает, что это поможет маленьким каналам не бояться негатива.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы», – заявили в компании.

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