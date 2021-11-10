С карты мира исчезнут несколько государств

Глобальное потепление может привести к тому, что ряд малых островных государств в Тихом океане будут уничтожены, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а единственный тропический ледник между Гималаями и Андами может исчезнуть в течение пяти лет, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как считают в ВМО, в юго-западной части Тихого океана температура поверхности воды растет более чем в три раза быстрее по сравнению со среднемировыми темпами. Морские тепловые волны обесцвечивают коралловые рифы и несут угрозу жизненно важным экосистемам, от которых зависит жизнь региона.

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При повышении глобальной температуры на 2 °C выше доиндустриального уровня, 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут серьезно деградировать. Из-за того, что вода теплеет, а также в связи с деоксигенацией и подкислением океана меняется характер циркуляции и химический состав воды, что приводит к изменению миграции рыб и планктона. Все это может иметь критические последствия для ряда малых тихоокеанских островов, для которых прибрежное рыболовство - основной вид деятельности, обеспечивающий питание, благосостояние, культуру и занятость.

Как отмечается в докладе, с 1990 по 2018 годы общий объем рыбной продукции сократился на 75% в Вануату, на 23% в Тонга и на 15% в Новой Каледонии.

Кроме того, как считают эксперты, если температура в ближайшие пять лет будет неизменно повышаться, последний тропический ледник, оставшийся между Гималаями и Андами, на горе Джая, известной как пирамида Карстенса, в Папуа – Новой Гвинее может полностью исчезнуть.