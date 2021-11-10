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WhatsApp обновит пользовательский интерфейс

Газета.Ru
1 час назад

В бета-версии мессенджера WhatsApp был обновлен интерфейс, добавлены новые опции для исчезающих сообщений и некоторые другие изменения, сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp обновит пользовательский интерфейс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшие недели эти нововведения будут доступны на всех Android-устройствах. Последнее бета-обновление WhatsApp добавило новый пользовательский интерфейс для экрана контактной информации. Это первое обновление интерфейса мессенджера на Android за многие годы.

Вскоре пользователям также будут доступны новые временные рамки для "самоуничтожения" исчезающих сообщений - 24 часа, неделя и 90 дней. Кроме того, при использовании мессенджера с нескольких устройств WhatsApp больше не будет отправлять уведомления об изменении кода безопасности при каждом обновлении списка связанных устройств.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, какие функции добавили в WhatsApp благодаря Telegram.

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