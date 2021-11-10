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Названы способы быстрой зарядки iPhone

Lenta.ru
1 час назад

Чтобы ускорить зарядку смартфона Apple, необходимо отказаться от комплектного адаптера. Об этом сообщает издание BGR.

Названы способы быстрой зарядки iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты отметили, что существует четыре способа ускорить зарядку смартфонов от Apple. В первую очередь авторы рекомендовали отказаться от адаптера мощностью пять ватт, которыми комплектовались устройства американского бренда до 2020 года. По словам специалистов, мощности подобных адаптеров недостаточно, чтобы быстро восполнить запасы батареи iPhone.

Очередным способом ускорить зарядку журналисты назвали отказ от беспроводных аксессуаров. Например, даже в фирменном заряднике MagSafe мощность искусственно понижается, чтобы снизить вероятность перегрева гаджета. В этом случае рекомендуется купить специальный адаптер, который поддерживает быструю зарядку — подобные устройства производятся как партнерами Apple, так и сторонними компаниями.

В заключении авторы советуют тщательно подбирать зарядное устройство для iPhone, приобретая аксессуары с поддержкой USB Power Delivery (USB-PD).

«Вы по-прежнему не увидите той же скорости зарядки iPhone, которую предлагают некоторые телефоны Android», — подытожили авторы.

В конце сентября журналисты назвали главный недостаток iPhone 13 mini. Оказалось, что скорость быстрой зарядки по беспроводному каналу через MagSafe для модели ограничена 12 ваттами.

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