Почему заболевшие коронавирусом перестают ощущать запахи

Учёные из Лёвенского католического университета объявили о том, что не нашли во время исследований доказательств поражения коронавирусом нейронов обонятельных луковиц.
Специалисты исследовали 68 пациентов, умерших от коронавируса, но при этом не обнаружили следов влияния ковида на нейроны их обонятельных луковиц. При этом были обнаружены повреждения поддерживающих клеток, окружающих нейроны.
В ходе исследования умерших от ковида пациентов было обнаружено, что в 90% случаев вирус поражал клетки ресничного эпителия, а в 20% — поддерживающие клетки обонятельного эпителия, на основании чего и были сделаны выводы о том, что коронавирус не является нейротропным вирусом, т.е. поражающим нервные клетки.
По словам автора исследования Лауры Ван Гервен, потерю обоняния при ковиде можно объяснить временной дисфункцией поддерживающих клеток обонятельного эпителия, а не поражением нейронов обонятельных луковиц. Поэтому у большинства пациентов обоняние восстанавливается по прошествии некоторого времени.
При этом учёные говорят, что результаты исследования недостаточны для окончательных выводов.