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Почему заболевшие коронавирусом перестают ощущать запахи

Ferra.ru
1 час назад

Учёные из Лёвенского католического университета объявили о том, что не нашли во время исследований доказательств поражения коронавирусом нейронов обонятельных луковиц.

Почему заболевшие коронавирусом перестают ощущать запахи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты исследовали 68 пациентов, умерших от коронавируса, но при этом не обнаружили следов влияния ковида на нейроны их обонятельных луковиц. При этом были обнаружены повреждения поддерживающих клеток, окружающих нейроны.

В ходе исследования умерших от ковида пациентов было обнаружено, что в 90% случаев вирус поражал клетки ресничного эпителия, а в 20% — поддерживающие клетки обонятельного эпителия, на основании чего и были сделаны выводы о том, что коронавирус не является нейротропным вирусом, т.е. поражающим нервные клетки.

По словам автора исследования Лауры Ван Гервен, потерю обоняния при ковиде можно объяснить временной дисфункцией поддерживающих клеток обонятельного эпителия, а не поражением нейронов обонятельных луковиц. Поэтому у большинства пациентов обоняние восстанавливается по прошествии некоторого времени.

При этом учёные говорят, что результаты исследования недостаточны для окончательных выводов.

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