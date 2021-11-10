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Владельцев Windows 10 призвали срочно обновиться

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление для пользователей Windows 10 2004, 20H2 и 21H1. Было исправлено 55 проблем безопасности, среди которых шесть уязвимостей нулевого дня, сообщил портал MyDrivers, призвав пользователей срочно перейти на новую версию операционной системы. Многие из уязвимостей широко эксплуатировались злоумышленниками в приложениях Microsoft Exchange и Excel.

Владельцев Windows 10 призвали срочно обновиться
Фото: MicrosoftMicrosoft

Так, брешь в Exchange являлась ошибкой системы аутентификации, которая позволяла удаленно выполнять произвольный код. Она была обнаружена в рамках китайского хакерского конкурса Tianfu Cup 2021, в то время как уязвимость в Microsoft Excel активно использовалась для хакерских атак и только после этого была обнаружена Центром аналитики угроз Microsoft.

Сообщается, что это последнее обновление для версии Windows 10 2004, после которого Microsoft прекратит поддержку этой сборки операционной системы, сконцентрировавшись на 20H2 и 21H1.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о причинах, по которым пользователи не готовы обновиться до Windows 11.

Наука и техника,Microsoft,Газета.Ru,
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