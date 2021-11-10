В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Китайский космический мусор угрожает МКС

Елена Прошина
29 минут назад

МКС угрожает опасность столкновения с космическим мусором — обломками метеоспутника КНР, который Китай сбил в 2007 году во время испытаний противоспутникового оружия. Как сообщает ТАСС, сейчас «Роскосмос» изучает уровень угрозы фрагментов.

Китайский космический мусор угрожает МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

«По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1 °C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения», — заявили в пресс-службе госкорпорации

Если угроза подтвердится, то вечером 10 ноября МКС проведет маневр уклонения с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18» и в результате станцию поднимут на 1,2 километра. Отмечается, что маневр собираются провести заранее, чтобы не помешать стыковке корабля Crew Dragon, который стартует к МКС 12 ноября. Кроме того, изменение положения станции не должны повлиять на запуск «Союза МС-20» с космическими туристами на борту, который состоится в декабре.

Наука и техника,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители