Китайский космический мусор угрожает МКС

МКС угрожает опасность столкновения с космическим мусором — обломками метеоспутника КНР , который Китай сбил в 2007 году во время испытаний противоспутникового оружия. Как сообщает ТАСС , сейчас «Роскосмос» изучает уровень угрозы фрагментов.

«По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1 °C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения», — заявили в пресс-службе госкорпорации

Если угроза подтвердится, то вечером 10 ноября МКС проведет маневр уклонения с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18» и в результате станцию поднимут на 1,2 километра. Отмечается, что маневр собираются провести заранее, чтобы не помешать стыковке корабля Crew Dragon, который стартует к МКС 12 ноября. Кроме того, изменение положения станции не должны повлиять на запуск «Союза МС-20» с космическими туристами на борту, который состоится в декабре.