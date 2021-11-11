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Высоту орбиты МКС изменили из-за космического мусора

ТК «Звезда»иещё 8
20 минут назад

Орбита Международной космической станции (МКС) изменилась, чтобы избежать столкновения с космическим мусором - фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. Об этом сообщил Роскосмос, отметив, что высота орбиты увеличилась примерно на 1,2 километра.

Высоту орбиты МКС изменили из-за космического мусора
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

«Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с „космическим мусором“. По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 километра», - говорится в сообщении.

Отмечается, что маневр проведен при помощи двигателей причаливания и ориентации грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к МКС - к служебному модулю «Звезда» российского сегмента станции. По данным Роскосмоса, двигатели были включены в 23:15 по московскому времени.

Ранее госкорпорация сообщила, что сближение МКС и фрагмента китайского метеоспутника произойдет 12 ноября. Спутник Fengyun-1C был запущен на орбиту в 1999 году. В 2007 году он был уничтожен в ходе испытаний китайской противоспутниковой ракеты, в результате чего образовалось большое количество обломков.

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