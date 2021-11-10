В Роскосмосе рассказали об угрозе китайского мусора МКС

Часть китайского метеорологического спутника вскоре подойдет на опасно близкое расстояние к МКС, в Роскосмосе начали изучать уровень угрозы, сообщили в госкорпорации.

Фото: Олег Артемьев / Роскосмос Олег Артемьев / Роскосмос

«По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября около 4.00 мск. В данный момент проводится расчет траекторий и уточняются параметры сближения», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

До этого собеседник агентства сообщал, что Центр управления полетами может в среду провести маневр уклонения МКС от обломка, подняв станцию на 1,2 километра с помощью грузовика «Прогресс МС-18».

Китайский метеоспутник был сбит при испытаниях КНР противоспутникового оружия в 2007 году. Он подойдет на опасное расстояние около 3.56 мск 12 ноября. В случае маневра отменят плановую коррекцию траектории станции, намеченную на 16 ноября, указал собеседник.