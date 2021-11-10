Как с помощью смартфона измерить излучение в квартире

Как выяснилось, в этом может помочь смартфон. Так, по словам эксперта, есть специальных приложения, благодаря которым смартфон может выявить величину электромагнитного излучения, что осуществляется с помощью антенны аппарата, а также внедренных в него детекторов. Однако отмечается, что точность такого способа измерения невысокая. Кроме того, нужно также брать во внимание внезапно включенный соседями активно излучающий прибор, что может отразиться на результатах.