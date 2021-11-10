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Как с помощью смартфона измерить излучение в квартире

Ferra.ruиещё 2
50 минут назад

Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал россиянам, как можно измерить излучение в квартире, не имея при этом специальных устройств.

Как с помощью смартфона измерить излучение в квартире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как выяснилось, в этом может помочь смартфон. Так, по словам эксперта, есть специальных приложения, благодаря которым смартфон может выявить величину электромагнитного излучения, что осуществляется с помощью антенны аппарата, а также внедренных в него детекторов. Однако отмечается, что точность такого способа измерения невысокая. Кроме того, нужно также брать во внимание внезапно включенный соседями активно излучающий прибор, что может отразиться на результатах.

“Надо учитывать, что направление ориентации смартфона влияет на представленные показания, но для некоторых приложений не удается угадать, как нужно повернуть смартфон, чтобы при наличии в прямой видимости вышки с излучателями сотовой связи получить максимальные или минимальные показания”, — поделился Назаренко.

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