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Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан

Газета.Ru
1 час назад

Вспышка коронавируса в американском Провинстауне была уникальной, так как за короткий промежуток 74% заразившихся оказались ранее вакцинированы, Об этом сообщает издание The Atlantic. Вскоре локальная вспышка в городе пошла на убыль.

Можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Как пишет издание, этот случай вызвал еще больше споров между врачами о том, переносят ли вакцинированные коронавирус. Одни указывают на провинстаунский случай и говорят, что да, а их противники – что нет. В Центр контроля и профилактики заболеваемости США посчитали, что на каждого привитого и впоследствии заразившегося коронавирусом приходится шестеро непривитых. Подчеркивается, что привитые распространяют коронавирус не с той же скоростью, что и непривитые.

"То есть мы вернулись к выводу "Да, такое бывает, но все же это большая редкость", - прокомментировал ситуацию профессор иммунологии Университета Колорадо Росс Кедл.

По мнению ученых из Нидерландов, привитые переносят вирусные частицы, "покрытые" антителами, поэтому они в разы менее заразные, чем у непривитых. К таким же выводам пришли в Иллинойском университете. Отмечается, что передача инфекции в привитых семьях снизилась на 63% .

Но многие врачи, работающих в красных зонах, призывают быть осторожными в оценках и не предаваться оптимизму. Так, старший директор по профилактике инфекций в системе здравоохранения Джонса Хопкинса Лиза Марагакис заявила, что, по ее мнению, риск заразиться от вакцинированных нельзя назвать "низким".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о риске заражения COVID-19 от привитого больного.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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