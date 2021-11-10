В НАСА определили сроки высадки астронавтов на Луну

«Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года», — заявил Нельсон. Он также отметил, что данной пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на спутнике Земли.