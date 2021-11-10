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В НАСА назвали сроки высадки астронавтов на Луну

Lenta.ruиещё 3
40 минут назад

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон на брифинге для журналистов назвал возможные сроки возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». По его мнению, это удастся сделать не ранее 2025 года, сообщает ТАСС.

В НАСА определили сроки высадки астронавтов на Луну
Фото: ТАССТАСС

«Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида-2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека как минимум до 2025 года», — заявил Нельсон. Он также отметил, что данной пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на спутнике Земли.

Ранее специалист в области материалов из компании Mighty Tech (занимается строительством домов с помощью 3D-принтеров) Егор Яковлев рассказал, как и из чего в будущем построят дома на Луне. По словам Яковлева, основой заселения Луны и Марса может стать технология 3D-печати.

Наука и техника,Билл Нельсон,Егор Яковлев,NASA,ИТАР-ТАСС,
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