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Ученые назвали идеальное время засыпания

Газета.Ru
2 часа назад

Отбой между 10 и 11 часами вечера существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводы пришли британские ученые.

Ученые назвали идеальное время засыпания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале кардиологии приняло участие 88000 волонтеров. Ученые в течение шести лет опрашивали испытуемых о времени сна, его качестве и о случаях возникновения заболеваний. В результате те, кто ложился спать между 10 и 11 часами вечера показывали наилучшие результаты.

«Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы. Самое рискованное время отбоя — после полуночи. Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который «обновляет» биологические часы», — сообщил автор исследования доктор Девид Пленс.

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