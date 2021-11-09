Ученые назвали идеальное время засыпания

«Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы. Самое рискованное время отбоя — после полуночи. Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который «обновляет» биологические часы», — сообщил автор исследования доктор Девид Пленс.