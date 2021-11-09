Instagram опубликовал цены на подписки в России

Instagram опубликовал в российском App Store стоимость платных функций, которые в скором времени появятся в приложении. Согласно информации из магазина, которую опубликовали в Telegram-канале РБК, стоимость платной подписки начинается от 99 рублей.

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По этим подпискам пользователи соцсети смогут получать доступ к эксклюзивному контенту, который блогеры будут делать специально для них.

Также среди функций появится возможность купить значки, которые можно использовать во время прямых трансляций. Их стоимость составляет от 99 до 449 рублей.

Функции позволят авторам контента зарабатывать больше денег, поскольку до сих пор единственным способом монетизации блога является поиск рекламодателей и интеграция рекламных объявлений. При этом значительную прибыль на нововведении заработает и компания Цукерберга, которая будет получать процент от продаж.