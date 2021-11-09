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Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км

Российская Газета
17 минут назад

Ученым удалось зафиксировать землетрясение на рекордно большой глубине - 751 километр ниже уровня Земли, сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на издание Geophysical Research Letter.

Зафиксировано самое глубокое землетрясение
Фото: iStockiStock

Сообщается, что подземные толчки в районе островов Бонин неподалеку от Тайваня прошли незамеченными на поверхности и заметили их лишь при анализе данных распределенного массива сейсмических станций Hi-net, считающихся одним из самых чувствительных инструментов для изучения подземных толчков.

Учёные обнаружили естественный блокиратор землетрясений

Исходя из глубины толчков, ученые сделали вывод, что они происходили в нижней мантии Земли, что раньше считалось невозможным. Считалось, что при таком давлении камни склонны изгибаться и деформироваться, а не ломаться, высвобождая энергию, но теперь науке придется найти новое объяснение полученным данным. Возможно, что породы, в которых произошло землетрясение, не успели нагреться из-за холодной литосферной плиты, в которой они опускались, и потому остались хрупкими.

Наука и техника,Газета.Ru,
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