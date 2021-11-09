Зафиксировано самое глубокое землетрясение

Сообщается, что подземные толчки в районе островов Бонин неподалеку от Тайваня прошли незамеченными на поверхности и заметили их лишь при анализе данных распределенного массива сейсмических станций Hi-net, считающихся одним из самых чувствительных инструментов для изучения подземных толчков.

Исходя из глубины толчков, ученые сделали вывод, что они происходили в нижней мантии Земли, что раньше считалось невозможным. Считалось, что при таком давлении камни склонны изгибаться и деформироваться, а не ломаться, высвобождая энергию, но теперь науке придется найти новое объяснение полученным данным. Возможно, что породы, в которых произошло землетрясение, не успели нагреться из-за холодной литосферной плиты, в которой они опускались, и потому остались хрупкими.