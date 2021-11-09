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Когда появились первые континенты на Земле

Ferra.ru
48 минут назад

Мы знаем, что вода покрывает около 71% поверхности Земли, а остальные 29% состоят из континентов и островов. Но когда именно появилась эта суша? Учёные попытались ответить на вопрос.

Когда появились первые континенты на Земле
Фото: ТАССТАСС

Исследователи оценили возраст горных пород самых древних континентальных фрагментов (называемых кратонами) в Индии, Австралии и Южной Африке. Авторы новой научной работы пришли к выводу, что первые крупные континенты поднялись над уровнем моря около 3 млрд лет назад. Это намного раньше, чем старая оценка в 2,5 млрд лет.

Учёные определили возраст песчаных отложений, изучив микроскопические зёрна минерала циркона. Этот минерал содержит крошечное количество урана, который очень медленно превращается в свинец в результате радиоактивного распада. Это позволяет оценить возраст зёрен циркона.

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