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Сколько будет стоить подписка в Instagram

Ferra.ruиещё 2
45 минут назад

Ранее в этом году Instagram заявил, что изучает идею ввести подписки на авторов. По такое подписке пользователи могли бы смотреть эксклюзивные сторис. Похоже, что сервис готов начать тестировать подписку. Стала даже известна её стоимость.

Раскрыта стоимость подписки на Instagram для россиян
Фото: ReutersReuters

Цены засветились в App Store. Если информация правдива, российская стоимость подписки в Instagram составит 99 рублей. Ниже указана вся утечка:

В Instagram появятся новые функции

Под Instagram Badges имеются в виду виртуальные предметы, которые подписчики могут купить, чтобы поддержать своего любимого блогера во время его живых трансляций. Как видите, их стоимость может быть разной.

Обычно Instagram тестирует нововведения с небольшой группой блогеров, прежде чем сделать их общедоступными. Когда это произойдёт, пока неизвестно.
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