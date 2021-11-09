Раскрыта стоимость подписки на Instagram для россиян

Ранее в этом году Instagram заявил, что изучает идею ввести подписки на авторов. По такое подписке пользователи могли бы смотреть эксклюзивные сторис. Похоже, что сервис готов начать тестировать подписку. Стала даже известна её стоимость.

Фото: Reuters Reuters

Цены засветились в App Store. Если информация правдива, российская стоимость подписки в Instagram составит 99 рублей. Ниже указана вся утечка:

Под Instagram Badges имеются в виду виртуальные предметы, которые подписчики могут купить, чтобы поддержать своего любимого блогера во время его живых трансляций. Как видите, их стоимость может быть разной.