Ученые выяснили, какие люди склонны делиться дезинформацией

Во время пандемии COVID-19 пользователи соцсетей стали активно распространять не соответствующую действительности информацию о рисках вакцинации, пользе антипаразитарных препаратов при борьбе с SARS-CoV-2 и других вопросах, касающихся течения болезни и способов противостоять ей. Многие из таких публикаций вскоре стали выходить с автоматической пометкой о ненадежности данных, но, как выяснили специалисты Дьюкского университета в США, останавливает это не всех. Ученые выделили тип людей, которые не только более склонны распространять фейки, но и не отказываются от этого даже после того, как узнают, что информация ложная. Их исследователи описали в статье в журнале Journal of Experimental Psychology: General. Проанализировав восемь посвященных распространению дезинформации работ, в которых рассматривалось поведение 4642 добровольцев и их взаимодействие с 91 тыс. новостей, авторы исследования попытались выяснить, какие факторы заставляют людей делиться фейками. Некоторые из работ показывали, что такое поведение более свойственно людям с консервативными взглядами. Либералы, впрочем, тоже порой не пренебрегали распространением фейков. Но чаще всего дезинформацию распространяли консерваторы с низкой добросовестностью. Добросовестность, как одна из "большой пятерки" черт личности в психологии (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм, открытость опыту), подразумевает сознательность, организованность, умение контролировать свои импульсы. Выраженность добросовестности и других черт оценивалась с помощью специальных опросников. "Политическая поляризация сейчас очень высока, поэтому обобщения в существующих исследованиях могут создавать проблемы, - отмечает ведущий автор исследования Гемант Каккар. - Если мы будем смотреть на всех консерваторов одинаково, мы только усугубим политическую поляризацию. В данном исследовании мы утверждаем, что есть определенные нюансы, и распространители фейков представляют собой лишь подмножество консерваторов". Пониженная добросовестность способствовала распространению фейков и со стороны либералов, но в меньшей степени. Консерваторы с выраженной добросовестностью тоже проявляли такое поведение реже. К удивлению исследователей, те консерваторы, которые распространяли дезинформацию, делали это независимо от того, сколько времени они проводили в социальных сетях и поддерживали ли они изложенные в публикациях идеи. Участниками, которые делились ошибочными сообщениями, двигало в первую очередь желание посеять хаос. "Мы удивились, увидев, что это не имеет ничего общего даже с недоверием к основным СМИ, - говорит Каккар. - Это больше связано с их недовольством существующими политическими и социальными институтами и желанием разрушить их. К сожалению, это желание не угасает даже тогда, когда участник видит предупреждение о том, что история, которой он делится, может быть фейком. Поэтому один из важнейших вопросов на будущее - есть ли что-то, что способно ограничить такое поведение - возможно, устранив стремление этих людей к хаосу". Исследователи надеются, что общественность уяснит: сочетание личностных характеристик и политических убеждений - а не только политические убеждения сами по себе - влияет на то, будут ли люди распространять ложную информацию. "Добросовестность, по-видимому, действительно важный фактор, определяющий связь между политической идеологией человека и тем, распространяет ли он дезинформацию, - добавляет соавтор исследования Ашер Лоусон. - Такое поведение почти полностью исчезло у людей с более высоким уровнем добросовестности". Исследования, посвященные склонности к распространению фейков, появились еще за несколько лет до начала пандемии. Большинство из них показывало, что консерваторы более склонны доверять фейкам и делиться ими. Авторы новой работы надеются, что им удалось обеспечить более глубокое понимание причин такого поведения и особенностей людей, склонных к нему.