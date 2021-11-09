Роскосмос обеспокоился проблемами с парашютом на корабле Маска

Роскосмос выяснит у НАСА, из-за чего не раскрылся один из парашютов Crew Dragon, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«Роскосмос оформит запрос в НАСА о данной ситуации. Это важно для принятия решения по перекрестным полетам», – рассказал он РИА «Новости».
Ранее стало известно, что при возвращении с МКС членов экипажа один из четырех парашютов корабля Crew Dragon открылся с задержкой. Для безопасной посадки, как сообщали разработчики, требуется три исправных парашюта из четырех. Это требование было выполнено.
Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.