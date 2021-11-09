Роскосмос обеспокоился проблемами с парашютом на корабле Маска

Роскосмос выяснит у НАСА, из-за чего не раскрылся один из парашютов Crew Dragon, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

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«Роскосмос оформит запрос в НАСА о данной ситуации. Это важно для принятия решения по перекрестным полетам», – рассказал он РИА «Новости».

Ранее стало известно, что при возвращении с МКС членов экипажа один из четырех парашютов корабля Crew Dragon открылся с задержкой. Для безопасной посадки, как сообщали разработчики, требуется три исправных парашюта из четырех. Это требование было выполнено.