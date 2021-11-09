В России заканчивается вторая фаза испытаний лекарства от COVID

В России завершается вторая фаза клинических испытаний лекарства от коронавируса «Мир-19». Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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«Мир-19» — это этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19. Сейчас он завершает вторую фазу клинических исследований», — подчеркнула Скворцова. Заявление было сделано в рамках X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021», передает ТАСС.