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В Instagram появятся платные подписки

Газета.Ru
1 час назад

Instagram готовится к запуску новой функции в виде платных подписок, сообщает портал Ubergizmo. Компания ранее уже заявляла, что изучает эту идею.

В Instagram появятся платные подписки
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

Предположительно цена подписок будет варьироваться от $1 (около 71 руб.) до $5 (около 356 руб.) в месяц. Также в соцсети могут появиться значки для чата в прямых трансляциях, как на платформе Twitch.

Отмечается, что появление такой функции поможет авторам зарабатывать больше денег, так как сейчас единственный способ монетизации для пользователей Instagram через платформу — это поиск рекламодателей. В то же время для компании Цукерберга это станет еще одним способом для получения прибыли.

В настоящее время неизвестно, когда именно появятся платные подписки в Instagram.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что для всех пользователей Instagram стали доступны стикеры ссылок.

Наука и техника,Газета.Ru,
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