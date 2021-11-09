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Чем опасен экологичный способ добычи энергии

Ferra.ruиещё 2
2 часа назад

Ветряная энергетика, которая считается безвредной для планеты, оказалась опасной для человеческого здоровья. Французы Кристель и Люк Фокерт пострадали от длительного нахождения вблизи турбин и доказали это в суде, получив более 100 тыс евро в качестве компенсации.

Чем опасен экологичный способ добычи энергии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2008 году в 700 метрах от дома супругов установили ветрогенераторы. Спустя пять лет европейцы столкнулись с постоянным недомоганием — участились головные боли, депрессивные состояния, появились тошнота, проблемы с сердцем и со сном. Оказывается, здоровье супругов подорвало соседство с этими самыми ветряками — их лопасти громко шумели, а свет мигал каждые две секунды.

Мы были вынуждены установить внешнее освещение, чтобы нейтрализовать эффект вспышек, - Кристель и Люк Фокерт.

Истинную причину недомогания пары назвал судмедэксперт. Специалист объяснил его «синдромом турбины», при котором из-за мерцающего света и сильного шума от ветряков могут возникать или обостряться различные болезни. Первый иск французов на энергетические компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветряных установок. Слушание по делу, все же, состоялось — по его итогам им выплатили более 100 тыс евро, а также изменили скорость работы и освещение на шести турбинах. Адвокат пары Алис Террасс отметила, что ранее подобных жалоб от проживающих рядом с ветряными электростанциями не поступало, и успешное решение по делу Фокертов может побудить других европейцев нажиться на энергетических компаниях.

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