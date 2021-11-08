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В работе Twitter произошел сбой

Москва24
1 час назад

Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения популярных ресурсов в Сети. Жалобы на плохую работу Twitter начали поступать в 20:53 по московскому времени.

В работе Twitter произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О сбоях в основном сообщают пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Ряд неполадок зафиксирован и в РФ.

Большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта, трудности в работе возникают у пользователей приложения. Сбои фиксируются при входе в аккаунт и при других операциях.

Ранее о сбоях в работе сообщали пользователи соцсетей Instagram и Facebook. О неполадках в основном информировали жители США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши и России.

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