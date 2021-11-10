Microsoft анонсировала Windows 11 SE для слабых компьютеров

Прошло не так много времени с релиза обычной Windows 11, как Microsoft решила представить новую вариацию своей системы.
На этот раз речь идёт о Windows 11 SE. Эту вариацию ОС редмондцы создают с оглядкой на сегмент бюджетных ноутбуков. При этом уже известно, что в числе первых производителей, которые станут оснащать свои лэптопы новой Windows, нашлось место Dell, HP, Acer и Asus.
SE-версия Windows 11 лишена Microsoft Store — пользователям будет доступна лишь ручная установка Win32- и универсальных приложений. Также новинку лишат части других особенностей более старшей модификации системы.
По мнению экспертов, новой Windows компания Microsoft хочет ударить по рынку ноутбуков на базе Chrome OS. Первым же девайсом под управлением Windows 11 SE должен стать Surface Laptop SE, оценённый в 249 долларов (17,6 тыс рублей).