Microsoft анонсировала Windows 11 SE для слабых компьютеров

Прошло не так много времени с релиза обычной Windows 11, как Microsoft решила представить новую вариацию своей системы.

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На этот раз речь идёт о Windows 11 SE. Эту вариацию ОС редмондцы создают с оглядкой на сегмент бюджетных ноутбуков. При этом уже известно, что в числе первых производителей, которые станут оснащать свои лэптопы новой Windows, нашлось место Dell, HP, Acer и Asus.

SE-версия Windows 11 лишена Microsoft Store — пользователям будет доступна лишь ручная установка Win32- и универсальных приложений. Также новинку лишат части других особенностей более старшей модификации системы.