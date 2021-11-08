Вирусолог прокомментировал заявление Билла Гейтса о биологическом «супероружии»

«Задача COVID-19 не укокошить большее количество людей, а остаться подольше в популяции и заразить большинство. Хотя у некоторых вирусов и есть смертельные свойства, они имеют очень узкий ареал. Например, бешенство имеет практически стопроцентную смертность, но пути его передачи, способ существования таковы, что эпидемии они вызвать не могут. Вирусный геном в совокупности генетической информации, как правило, заточен на одну какую-то задачу. Возможны, конечно, рекомбинации, когда черты от одного вируса переходят в другой, но это не очень вероятный процесс. Исключить не могу, но возникновение суперопасного и очень заразного патогенна маловероятное событие».