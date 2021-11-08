Вирусолог прокомментировал заявление Билла Гейтса о биологическом «супероружии»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал заявление основателя Microsoft Билла Гейтса о грозящей миру эпидемии оспы, которую искусственно устроят террористы. Его слова приводит «Пятый канал».
«Никаких искусственно созданных опасных вирусов мы не знаем. Нет ни одного доказанного случая их существования. В качестве биологического оружия искусственно созданные вирусы крайне неэффективные агенты, так как поражают всех подряд», — рассказал каналу Аграновский.
Зато чрезвычайно опасные вирусы могут возникнуть в природе. Таким, по мнению Аграновского, является COVID-19.
«При этом предсказать появление опасных вирусов весьма трудно, этим нужно заниматься, следить за их разнообразием в природе, собирать образцы. Чем больше мы будем знать, тем лучше сможем подготовиться. Это всегда происходит неожиданно, никто не ждал COVID-19, никто не мог себе этого представить, хотя первые звонки уже были — вирус атипичной пневмонии или MERS. Возможно, мы не отнеслись к этому с должным вниманием и появилась эта пандемия с огромными потерями».
Главной особенностью всех вирусов является то, что они либо убивают большое количество людей, но заражают плохо, либо наоборот. И страшнее, по словам Аграновского, второй вариант.
«Задача COVID-19 не укокошить большее количество людей, а остаться подольше в популяции и заразить большинство. Хотя у некоторых вирусов и есть смертельные свойства, они имеют очень узкий ареал. Например, бешенство имеет практически стопроцентную смертность, но пути его передачи, способ существования таковы, что эпидемии они вызвать не могут. Вирусный геном в совокупности генетической информации, как правило, заточен на одну какую-то задачу. Возможны, конечно, рекомбинации, когда черты от одного вируса переходят в другой, но это не очень вероятный процесс. Исключить не могу, но возникновение суперопасного и очень заразного патогенна маловероятное событие».