У пожилых людей нашли защитный механизм против COVID-19

У вакцинированных людей с бессимптомным протеканием COVID-19 титр антител повышался в два раза. Кроме того, их антитела лучше были способны предотвращать связывание коронавируса с ACE2. У одного из «молодых» участников исследования, в отличие от вакцинированных, такие антитела не вырабатывались — это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что вакцинация усиливает защиту от дельта-варианта.