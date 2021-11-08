У пожилых людей нашли защитный механизм против COVID-19

Исследователи из Канады показали, что люди, чей возраст превышает 50 лет, производят больше антител против SARS-CoV-2, чем молодые. Посвященная ранее неизвестному защитному механизму статья ученых появилась в журнале Scientific Reports.
Исследователи из университетов Лаваля и Монреаля собрали образцы крови у 32 пациентов через 14-21 день после того, как их ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.
«Все, кто был заражен коронавирусом, вырабатывали антитела, однако у пожилых их содержание было большим, чем у людей младше 50 лет. Кроме того, антитела находились в крови даже через 16 недель после постановки диагноза», — сказал один из исследователей, профессор Монреальского университета Жан-Франсуа Массон.
При этом антитела пожилых людей обеспечивали большую защиту, отметили ученые. «Это удалось определить, измерив способность антител подавлять взаимодействие S-белка дельта-варианта (коронавируса — прим. «Ленты.ру») с рецептором ACE2», — рассказала автор исследования Жоэль Пеллетье. При этом для других вариантов SARS-CoV-2 такой зависимости не наблюдалось, уточнили ученые.