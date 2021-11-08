"Лидеры России" запустят аэрокосмическую корпорацию

«Корпорация «Новый космос» создана в целях реализации прорывных проектов космической и цифровой сфер для инновационного и технологического развития нашей страны. АК «Новый космос» ставит своей миссией внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества. Ряд перспективных контактов с европейскими партнерами уже инициированы, – рассказал Антон Алексеев. – Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере, некоторые из которых уже запущены на Юге нашей страны».