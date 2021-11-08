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Экран iPhone 13 оказалось невозможно отремонтировать

Lenta.ru
1 час назад

Замена экрана в новых смартфонах iPhone 13 оказалась практически невозможной в кустарных условиях. Об этом сообщается в отчете iFixit.

Экран iPhone 13 оказалось невозможно отремонтировать
Фото: David Švihovec / UnsplashDavid Švihovec / Unsplash

Занимающиеся изучением устройства гаджетов специалисты разобрали iPhone 13 и попытались заменить экран аппарата на другой. Оказалось, что в процессе замены необходимо снять со старого компонента специальный микроконтроллер, который отвечает за функцию Face ID, и перенести его на новый дисплей. В противном случае опция разблокировки смартфона по лицу будет невозможна в будущем.

Инженеры отметили, что подобный ремонт занимает у специалистов сертифицированных сервисных центров Apple 10-15 минут. Сотрудники СЦ пользуются специальным проприетарным оборудованием, благодаря которому могут перенастроить чип для Face ID. В кустарных условиях замена данного компонента является крайне сложной.

Авторы объяснили, что для переноса микроконтроллера специалисты должны воспользоваться методом микроспайки. Данная процедура считается крайне сложной и может занять несколько часов. В отчете iFixit говорится, что таким образом Apple фактически убила бизнес сторонних сервисных центров, которые зарабатывают на замене разбитых экранов iPhone.

Ранее стало известно, что стоимость замены дисплея в новых смартфонах Apple обойдется в минимум в 229 долларов. В России стоимость ремонта дисплея iPhone 13 не раскрывается.

Наука и техника,Apple,
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