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Motorola выпустит свой первый игровой смартфон

Ferra.ruиещё 1
21 минуту назад

Стало известно, что Motorola готовит к выпуску новый смартфон — Moto Edge X. Он может стать первым игровым устройством в линейке бренда.

Motorola выпустит свой первый игровой смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Motorola опубликовала тизер грядущего устройства. Он, впрочем, мало что говорит об устройстве кроме того, того оно будет мощным. В посте также упоминается фраза «игровой телефон».

В утечке также есть любопытные мелочи: похоже, Motorola наконец-то решила установить флагманский чипсет в одну из своих моделей. Предполагается, что Edge X будет оснащён процессором Snapdragon 888, экраном частотой обновления 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 108 Мп.

Также ходят слухи, что Motorola может стать одним из первых брендов, которые выпустят телефон с новейшим топовым процессором Snapdragon 898.

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