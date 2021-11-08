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Снимающий в темноте. Huawei открывает предзаказ на новый смартфон популярной молодежной серии nova

Lenta.ru
27 минут назад

Компания Huawei продолжает выдавать бестселлеры. Всего три месяца назад она показала стартовую модель года Huawei nova 8, а теперь можно стать обладателем флагмана этой серии — nova 9. В чем уникальность новинки — в материале «Ленты.ру».

Huawei открывает предзаказ на новый смартфон популярной серии nova
Фото: Павел ТкачукПавел Ткачук

Самые продвинутые технологии для впечатляющих снимков и видео Huawei обычно использует в двух флагманских сериях Huawei Mate и Huawei P. В этом году компания впервые реализует их в серии nova. Новый смартфон создан, чтобы наслаждаться просмотром контента, постить в соцсетях и общаться с друзьями: емкая батарея и поддержка технологии супербыстрой зарядки гарантируют активную работу в течение всего дня.

Павел Ткачук

В центре внимания

Дизайн устройств серии nova вдохновлен темой космоса. Оформление основной камеры nova 9 напоминает кольца Сатурна, что подчеркивает многообразие ее функций. У новинки стильный, легкий (всего 175 грамм) и тонкий (всего 7,77 миллиметра) корпус. Звездно-голубой цвет переливается так, что сразу и не поймешь, какой у него базовый тон. Он создан специально для этой модели. Благодаря особому процессу производства цвет покрытия смартфона меняется в зависимости от освещения: то сдержанный и элегантный, то яркий и сияющий.

Корпус получил защиту от скольжения, а приятная на ощупь матовая, слегка шершавая текстура не дает оставлять на нем отпечатки пальцев. Второй вариант цвета — более консервативный черный.

Павел Ткачук

С лицевой стороны смартфон также выглядит впечатляюще. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и закругленные рамки — такой прием в компании называют эффектом водопада: он обеспечивает иммерсивный просмотр. Дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц поддерживает 1,07 миллиарда цветов, благодаря чему картинка передается максимально реалистичной. Внутри аппарата мощный процессор, емкая батарея, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функция беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).

Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 герц. Технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.

Благодаря эффективной системе охлаждения смартфон быстро рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру. Вместе с шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G это обеспечивает быструю работу смартфона даже при большой нагрузке, например во время игр или прямого видеоэфира.

Павел Ткачук

Всегда в фокусе

Смартфон nova 9 получил широкий сенсор камеры в 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Это позволяет делать красочные и четкие снимки и видео даже в темноте, а дневные снимки получаются без пересветов.

Основная камера nova 9 состоит из главного модуля Ultra Vision 50 мегапикселей, ультраширокоугольного модуля 8 мегапикселей, модуля с датчиком для измерения глубины резкости 2 мегапикселя и макромодуля, который позволяет делать снимки на расстоянии 4 сантиметра от объекта. Панорамы, портреты, ночные кадры и макрофото на Huawei nova 9 не уступают снимкам на профессиональном фотоаппарате.

Умный алгоритм XD Fusion Engine определяет сценарий съемки и выдает соответствующую команду процессору, повышая детализацию изображения. Оборудование и программное обеспечение nova 9 настроены таким образом, чтобы моментально создавать качественные кадры и делиться ими в социальных сетях без дополнительной обработки. Это может быть особенно интересно блогерам и активным пользователям онлайн-платформ.

«С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей, — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. — Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином "сверхновая звезда", традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания благодаря его сияющему дизайну и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры. Смартфон получил усовершенствованное оборудование и новое программное обеспечение, интегрированное в фирменный интерфейс EMUI 12».

Павел Ткачук

Техника чудес

Общение, поиск информации, фиксирование окружающей действительности для себя или для друзей сейчас все больше сводится к видеоформату. Именно поэтому Huawei nova 9 предлагает пользователям инновационные технологии для записи влогов. Так, фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K. Стабилизацию изображения обеспечивает искусственный интеллект. В режиме «портрет» можно сделать завораживающий снимок с размытым фоном, как в фотосалоне. Фронтальная камера поддерживает «ночной режим» (включается вручную) для съемки в темных помещениях и в условиях с тусклым освещением.

Во время записи видео можно моментально переключаться между фронтальной и основной камерами, снимая то себя, то события, происходящие вокруг вас. Ролик будет сохранен как один файл. А если включить режим «двойной вид», то съемка будет вестись сразу на две камеры — крупным планом и общим. Например, можно одновременно запечатлеть, как вас поздравляют с праздником и как вы на это реагируете. Эта инновационная функция позволяет объединить два видео в одном кадре.

Павел Ткачук

Простые решения

Huawei nova 9 будет продаваться с новейшей версией фирменного интерфейса EMUI 12. В нем предусмотрена удобная панель управления воспроизведением музыки, настройками Wi-Fi и Bluetooth, взаимодействием с подключенными устройствами, будь то беспроводные наушники Huawei, смарт-экран, ноутбук или планшет.

На специальной вкладке Device+ отображаются все находящиеся рядом надежные устройства, подключенные к той же сети Wi-Fi или точке доступа, что и nova 9, и на которых выполнен вход в тот же аккаунт Huawei. Например, нажав на значок Huawei Vision S, вы получите проекцию телефона на широком смарт-экране, а кликнув значок наушников, сможете слушать музыку или смотреть видео, не мешая другим.

Предварительный заказ на Huawei nova 9 россияне смогут оформить с 8 ноября в фирменном магазине бренда или у партнеров. Рекомендованная цена — 39 999 рублей. В подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.

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