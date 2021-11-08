Huawei открывает предзаказ на новый смартфон популярной серии nova

Компания Huawei продолжает выдавать бестселлеры. Всего три месяца назад она показала стартовую модель года Huawei nova 8, а теперь можно стать обладателем флагмана этой серии — nova 9. В чем уникальность новинки — в материале «Ленты.ру».

Фото: Павел Ткачук Павел Ткачук

Самые продвинутые технологии для впечатляющих снимков и видео Huawei обычно использует в двух флагманских сериях Huawei Mate и Huawei P. В этом году компания впервые реализует их в серии nova. Новый смартфон создан, чтобы наслаждаться просмотром контента, постить в соцсетях и общаться с друзьями: емкая батарея и поддержка технологии супербыстрой зарядки гарантируют активную работу в течение всего дня.

Павел Ткачук

В центре внимания

Дизайн устройств серии nova вдохновлен темой космоса. Оформление основной камеры nova 9 напоминает кольца Сатурна, что подчеркивает многообразие ее функций. У новинки стильный, легкий (всего 175 грамм) и тонкий (всего 7,77 миллиметра) корпус. Звездно-голубой цвет переливается так, что сразу и не поймешь, какой у него базовый тон. Он создан специально для этой модели. Благодаря особому процессу производства цвет покрытия смартфона меняется в зависимости от освещения: то сдержанный и элегантный, то яркий и сияющий.

Корпус получил защиту от скольжения, а приятная на ощупь матовая, слегка шершавая текстура не дает оставлять на нем отпечатки пальцев. Второй вариант цвета — более консервативный черный.

Павел Ткачук

С лицевой стороны смартфон также выглядит впечатляюще. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и закругленные рамки — такой прием в компании называют эффектом водопада: он обеспечивает иммерсивный просмотр. Дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц поддерживает 1,07 миллиарда цветов, благодаря чему картинка передается максимально реалистичной. Внутри аппарата мощный процессор, емкая батарея, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функция беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).

Частота дискретизации касаний на nova 9 составляет до 300 герц. Технология Huawei Touch Turbo обеспечивает быстрый отклик даже на жесты несколькими пальцами.

Благодаря эффективной системе охлаждения смартфон быстро рассеивает тепло и поддерживает оптимальную температуру. Вместе с шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G это обеспечивает быструю работу смартфона даже при большой нагрузке, например во время игр или прямого видеоэфира.

Павел Ткачук

Всегда в фокусе

Смартфон nova 9 получил широкий сенсор камеры в 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40 процентов больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Это позволяет делать красочные и четкие снимки и видео даже в темноте, а дневные снимки получаются без пересветов.

Основная камера nova 9 состоит из главного модуля Ultra Vision 50 мегапикселей, ультраширокоугольного модуля 8 мегапикселей, модуля с датчиком для измерения глубины резкости 2 мегапикселя и макромодуля, который позволяет делать снимки на расстоянии 4 сантиметра от объекта. Панорамы, портреты, ночные кадры и макрофото на Huawei nova 9 не уступают снимкам на профессиональном фотоаппарате.

Умный алгоритм XD Fusion Engine определяет сценарий съемки и выдает соответствующую команду процессору, повышая детализацию изображения. Оборудование и программное обеспечение nova 9 настроены таким образом, чтобы моментально создавать качественные кадры и делиться ими в социальных сетях без дополнительной обработки. Это может быть особенно интересно блогерам и активным пользователям онлайн-платформ.

«С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей, — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. — Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином "сверхновая звезда", традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания благодаря его сияющему дизайну и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры. Смартфон получил усовершенствованное оборудование и новое программное обеспечение, интегрированное в фирменный интерфейс EMUI 12».

Павел Ткачук

Техника чудес

Общение, поиск информации, фиксирование окружающей действительности для себя или для друзей сейчас все больше сводится к видеоформату. Именно поэтому Huawei nova 9 предлагает пользователям инновационные технологии для записи влогов. Так, фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и снимает четкие селфи и видео в формате 4K. Стабилизацию изображения обеспечивает искусственный интеллект. В режиме «портрет» можно сделать завораживающий снимок с размытым фоном, как в фотосалоне. Фронтальная камера поддерживает «ночной режим» (включается вручную) для съемки в темных помещениях и в условиях с тусклым освещением.

Во время записи видео можно моментально переключаться между фронтальной и основной камерами, снимая то себя, то события, происходящие вокруг вас. Ролик будет сохранен как один файл. А если включить режим «двойной вид», то съемка будет вестись сразу на две камеры — крупным планом и общим. Например, можно одновременно запечатлеть, как вас поздравляют с праздником и как вы на это реагируете. Эта инновационная функция позволяет объединить два видео в одном кадре.

Павел Ткачук

Простые решения

Huawei nova 9 будет продаваться с новейшей версией фирменного интерфейса EMUI 12. В нем предусмотрена удобная панель управления воспроизведением музыки, настройками Wi-Fi и Bluetooth, взаимодействием с подключенными устройствами, будь то беспроводные наушники Huawei, смарт-экран, ноутбук или планшет.

На специальной вкладке Device+ отображаются все находящиеся рядом надежные устройства, подключенные к той же сети Wi-Fi или точке доступа, что и nova 9, и на которых выполнен вход в тот же аккаунт Huawei. Например, нажав на значок Huawei Vision S, вы получите проекцию телефона на широком смарт-экране, а кликнув значок наушников, сможете слушать музыку или смотреть видео, не мешая другим.